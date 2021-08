Tierischer Feuerwehreinsatz : Junge Katze in Ahrensburg von Baum gerettet

In den sicheren Armen des Feuerwehrmanns angekommen, entschied sich die Katze dann doch noch für einen Absprung.

Ahrensburg | Eine offenbar noch junge Katze sorgte am Donnerstagabend, 19. August, in Ahrensburg für einen tierischen Einsatz. Nachbarn hatten das Tier gesehen, das immer höher in einen Baum stieg, dann aber offenbar nicht mehr herunterkam. Katzenretter der Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg rückte an. Die Einsatzkräfte brachten eine Steckleiter ...

