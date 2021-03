Hamberge : Pläne für sanierte Dorfkirche gehen mit neuen Ideen weiter

Seit Jahren wird die Kirche in Hamberge saniert. Die junge Pastorin Magdalena-Johanna Modrow hat weitere Pläne.

Hamberge | Auf einer kleinen Anhöhe liegt in Hamberge die historische Dorfkirche, die vor über 800 Jahren als Wegekapelle auf dem Handelsweg zwischen Hamburg und Lübeck errichtet wurde. Im Laufe der letzten Jahre wurde sie in Teilbereichen saniert, nachdem in den rund 50 Jahren vorher nichts instandgesetzt wurde. 1957 wurde nach einem verheerenden Brand ein n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.