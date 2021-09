Harley-Fahrer schwer verletzt : Junge Autofahrerin kollidiert in Glinde mit Motorradfahrer

Beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Möllner Landstraße/Papendieker Redder kam es zu dem Zusammenstoß.

Glinde | Sie bog mit ihrem Seat nach links ab und übersah offenbar einen Motorradfahrer im Kreuzungsbereich. Eine 24-Jährige aus Glinde ist an der Ecke Möllner-Landstraße/Papendieker Redder in Glinde am Dienstagabend, 29. September, mit einem 51-Jährigen Harley-Fahrer kollidiert. Harley-Fahrer schwer verletzt Nach ersten Erkenntnissen der Unfallermittler...

