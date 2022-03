Gewalttat in Ahrensburg : Junge Afghanin kurz vor ihrem Tod: „Azlan ist jetzt gut“

Die 23-Jährige, die in einer Flüchtlingsunterkunft getötet wurde, hat durch ihre Rückkehr aus einem Frauenhaus zu ihrem ihrem Mann ihre Familie schützen wollen. Ihr Mann habe gedroht, diese ansonsten umzubringen.

Ahrensburg/Lübeck | Anderthalb Monate versteckte sich Zahra S. (Name geändert) in einem Frauenhaus vor ihrem gewalttätigen Mann. Doch als ihr der 38-Jährige in einem Telefonat drohte, ihre Familie in Afghanistan zu töten, wenn sie nicht zurückkommt, gab sie ihren sicheren Unterschlupf auf. So berichtet es eine Mitarbeiterin des Frauenhauses jetzt vor dem Landgericht Lübe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.