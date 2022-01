Jugendfeuerwehr Bargteheide : Schneller als die Einsatzkräfte: Feuerwehrnachwuchs löscht Mülleimerbrand

Noch bevor die Einsatzabteilung der Wache ausrücken musste, hatten Felix und Lukas das Feuer an der Bushaltestelle gelöscht.

Bargteheide | Schnell reagiert und alles richtig gemacht. Felix und Lukas von der Jugendfeuerwehr Bargteheide haben am Samstagnachmittag (22. Januar) an der Hamburger Straße einen brennenden Mülleimer mit Wasser gelöscht, bevor die alarmierte Einsatzabteilung der Wehr ausrücken musste. Fahrgäste hatten an der Bushaltestelle Am Markt den Brand bemerkt und das Feu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.