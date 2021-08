Neuer Ort, neue Kurse : Jugendorchester Bargfeld probt seit Wochen im alten Kuhstall

Das Jugendorchester Bargfeld spielt an einem besonderen Ort und bietet nun wieder Kurse für Blockflöte, Querflöte und Trompete an. Weiterer Nachwuchs ist gern gesehen.

Bargfeld | Im März musste die Jahreshauptversammlung des Jugendorchesters Bargfeld corona-bedingt ausfallen. Nun findet sie corona-konform statt – am Freitag, 20. August, ab 19 Uhr im Haus der Vereine. Blockflötenkurse für Kinder ab sechs Jahren Was gibt es sonst Neues beim Nachwuchs-Ensemble? Zum Beispiel wieder Blockflötenkurse für Kinder ab 6 Jahren. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.