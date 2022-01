Schlagzeugsoli nach Noten : Jugendorchester Bargfeld bietet Gratis-Workshop für Drummer an

Am kommenden Wochenende können Drummer im Fortgeschrittenen-Modus einmal „so richtig auf die Pauke hauen“ – beim kostenlosen Workshop des Jugendorchesters Bargfeld.

Bargfeld-Stegen | An die Drum-Sticks – und ab geht das Schlagzeugsolo! Wie genau? Das Jugendorchester Bargfeld (JOB) veranstaltet dazu am Wochenende, 15. und 16. Januar, einen kostenlosen Workshop für Fortgeschrittene ab einem Alter von zwölf Jahren und hat noch freie Plätze. Voraussetzungen für die Teilnahme sind: Kenntnisse in den Bereichen Noten (Rhythmik) und Rudim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.