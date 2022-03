Seniorin verletzt : Jugendliche entreißen 87-Jähriger in Reinbek brutal ihre Handtasche

Der Raub ereignete sich auf einem Parkplatz am Schloss Reinbek. Die Seniorin erlitt nicht unerhebliche Kopfverletzungen. Zwei Jugendliche konnten von der Polizei gefasst werden.

Reinbek | Gestern Nachmittag kam es in der Schloßstraße in Reinbek zu einem Handtaschenraub. Drei jugendliche Täter flüchtete zunächst unerkannt. Sie wehrte sich nach Kräften, doch am Ende konnten die Jugendliche einer 87-Jährigen in Reinbek trotzdem ihre Handtasche brutal entreißen. Raub auf dem Parkplatz am Schloss Reinbek Die Tat ereignete sich am Donn...

