Jordsand e.V. Ahrensburg wählt : Eissturmvogel ist Seevogel des Jahres und vom Aussterben bedroht

Der Ahrensburger Naturschutzverein Jordsand macht auf das Schicksal des Eissturmvogels aufmerksam und kürt das Tier zum Seevogel des Jahres 2022.

Ahrensburg | Er ist ein Hochseevogel durch und durch, hält sich die meiste Zeit auf dem offenen Meer auf und befindet sich nur in der Brunftzeit an Land: der Eissturmvogel. In Deutschland brütet er einzig und allein auf der Insel Helgoland. Aber wie lange noch? Seine Tage scheinen gezählt. Er ist vom Aussterben bedroht. Nur noch 25 Brutpaare auf Helgoland Du...

