CDU in Bad Oldesloe : Horst Möller übergibt nach 14 Jahren Fraktionsvorsitz an Jörn Lucas

Horst Möller war nicht mehr für den Posten angetreten, wird aber weiterhin Stadtverordneter der CDU und erster Stellvertretender Bürgermeister der Kreisstadt sein.

Bad Oldesloe | Nach 14 lokalpolitisch ereignisreichen Jahren wird der Oldesloer Christdemokrat Horst Möller in Zukunft nicht mehr Vorsitzender seiner Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sein. Der Abschied von diesem Posten im 35. Jahre Möllers in der Oldesloer CDU-Fraktion kommt nicht überraschend. Dieser Schritt war angekündigt worden. Normalerweise wäre...

