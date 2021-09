Kreistag Stormarn : Joachim Wagner ist dienstältester CDU-Fraktionschef im Land

Seit 1994 ist der Oststeinbeker im Kreistag, seit 1996 ist er bereits Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten.

Bad Oldesloe | Er steht nun schon seit einem Vierteljahrhundert an der Spitze der CDU-Kreistagsfraktion. Der Oststeinbeker Politiker Joachim Wagner zog 1994 in den Stormarner Kreistag ein und wurde am 11. September 1996 zum ersten Mal zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das war unlängst entsprechend exakt 25 Jahre her. Damit ist er der dienstälteste CDU-Fraktionsvors...

