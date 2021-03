2. Handball-Bundesliga : Jan Schult bleibt VfL Lübeck-Schwartau treu

Der VfL Lübeck-Schwartau wird in der 2. Handball-Bundesliga weiter auf seine Identifikationsfigur bauen können.

Lübeck | Jan Schult wird auch in der kommenden Saison das Trikot des VfL Lübeck-Schwartau tragen. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022 beim Handball-Zweitligisten verlängert und wird im Sommer in seine mittlerweile 15. Saison bei den Schwartauern gehen. „Ich habe immer noch riesigen Spaß am Handball, daher ist mir die Entscheidung, m...

