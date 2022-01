2. Handball-Bundesliga : Nach 15 Jahren beim VfL Lübeck-Schwartau: Jan Schult beendet seine Karriere

Im Sommer 2022 ist Schluss: Nach 15 Jahren im Trikot des VfL Lübeck-Schwartau wird Jan Schult seine Handballkarriere beenden und hofft, sich mit dem Zweitliga-Klassenerhalt zu verabschieden.

Lübeck | 20 Partien noch in der 2. Handball-Bundesliga, dann ist Feierabend: Wenn am 11. Juni 2022 das Heimspiel gegen den VfL Nordhorn-Lingen abgepfiffen wird, werden sich die Zuschauer in der Lübecker Hansehalle von ihren Plätzen erheben und einen aus ihrer Mitte gebührend verabschieden: Nach 15 Jahren im VfL-Trikot wird Jan Schult Schult im Sommer seine Kar...

