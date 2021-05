Aumühle : Jäger findet Leiche auf Hochsitz im Sachsenwald

Bei dem Toten handelt es sich möglicherweise um einen vermissten 42-Jährigen aus Hamburg. Dessen Auto hatte die Polizei am Freitag nach Himmelfahrt schwer beschädigt an einer Waldzufahrt an der B404 entdeckt.

Aumühle | Schockmoment für einen Jäger im Sachsenwald: Als er am Sonnabend in der Dämmerung einen Hochsitz bestieg, entdecke er oben auf dem Ansitz einen Toten. Nach Informationen von shz.de könnte es sich dabei um einen Mann aus Hamburg-Lokstedt handeln, der seit gut einer Woche als vermisst gilt. Die hinzugerufene Polizei ließ den Leichnam zur Obduktion und I...

