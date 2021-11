Projekt vom Bund gefördert : Ioki fährt für drei Jahre weiter in Brunsbek, Lütjensee und Trittau

Im Raum steht, dass der Ioki-Fahrdienst auch in Ahrensburg für drei Jahre weitergeführt wird – bisher haben die Stadtverordneten zwei Jahre beschlossen. Eine Förderung des Bundes könnte zum Umdenken führen.

Lütjensee/Trittau/Hamburg | Nicht nur in Ahrensburg rollt der Ioki-Fahrdienst weiter– auch in den Hamburger Stadtteilen Osdorf/Lurup und Billbrook sowie im Raum Brunsbek/Lütjensee/Trittau im benachbarten Kreis Stormarn fahren die Shuttles bis mindestens Dezember 2022. Weiterlesen: Fahrdienst Ioki kostet Ahrensburg in zwei Jahren 1,26 Mio. Euro „Die Verlängerung aller vier ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.