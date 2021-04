Coronavirus in Stormarn : Landesmeldestelle bestätigt deutlichen Inzidenzanstieg auf 85,6

Die Landesmeldestelle bestätigte am Sonnabend, 10. April, einen deutlichen Anstieg des Corona-Inzidenzwerts für Stormarn auf 85,6.

Bad Oldesloe/Kiel | Der Corona-Inzidenzwert in Stormarn ist am Sonnabend, 10. April, deutlich angestiegen. Die Landesmeldestelle in Kiel vermeldete eine Gesamtzahl an Infizierte in Stormarn von 5841. Laut Landesmeldestelle 36 weitere bestätigte Corona-Fälle Das waren 36 Fälle mehr als noch am Freitag, 9. April. Dadurch steigt der Inzidenzwert erneut deutlicher an u...

