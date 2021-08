Interkulturelle Woche : Jüdische Geschichte, Konzerte und fairer Sport in Bad Oldesloe

Die Auftaktveranstaltung muss nach einem Todesfall abgesagt werden, aber ansonsten erwartet die Stormarner ein buntes Programm rund um interkulturelle Begegnungen und fairen Handel.

Bad Oldesloe | Lesungen, Vorträge, Konzerte, eine Ausstellung und Gesprächsrunden – die mittlerweile 17. Interkulturelle Woche in Bad Oldesloe wartet vom 11. September bis 26. Oktober mit einer Menge unterschiedlicher Kultur und Möglichkeiten der Begegnung auf. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf 1700 Jahren jüdischer Geschichte in Deutschland. Hartmut ...

