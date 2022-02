Europäischer Tag des Notrufs : Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe startet „Twitter-Gewitter“

Am 11. Februar wird die Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe wieder auf ihren Social-Media-Kanälen über Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsätze berichten.

Bad Oldesloe | Am „Europäischen Tag des Notrufs“ lässt sich die Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe online wieder ein Bisschen mehr über die Schulter schauen. Einsätze auf den Socia-Media-Accounts verfolgen Unter den Hashtags #Stormarn112 sowie #112live #Ostholstein112 und #Lauenburg112 wird die Leitstelle am Freitag, 11. Februar, auf ihrem Social-Media...

