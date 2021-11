Pflanzaktion am Schanzenbarg : Oldesloer Schüler setzen 1500 Krokuszwiebeln für Insektenschutz

Der Anfang ist gemacht: Schülerinnen und Schüler der Oldesloer Stadtschule haben Sträucher, Büsche und Krokuszwiebeln eingepflanzt. Die haben nun Zeit zu sprießen.

Bad Oldesloe | Im kommenden Frühjahr sollen hier 1500 Wildkrokusse blühen und dem Husumer Schlosspark Konkurrenz machen. Das hoffen zumindest die vier Initiatorinnen einer besonderen Pflanzaktion in Bad Oldesloe, die am Montag, 29. November, auf einer rund 1500 qm großen, dreieckigen Fläche zwischen den Straßen Up den Pahl und Schanzenbarg stattfand. Verwaltung ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.