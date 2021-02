Ahrensburg : Die Gemeinschaftsschule am Heimgarten wird Perspektivschule

Mit dem Perspektivschul-Programm des Landes sollen Projekte und Infrastruktur in Schulen verbessert werden.

Ahrensburg | Jeweils 20 Schulen hat das Bildungsministerium Schleswig-Holstein in den vergangenen beiden und dem aktuellen Schuljahr in das Perspektivschul-Programm des Landes aufgenommen. In der nun dritten Auswahlrunde wurde die Gemeinschaftsschule am Heimgarten i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.