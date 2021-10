Coronavirus in Stormarn : Meiste Infektionen seit Shutdown – müssen Regeln verschärft werden?

Ein Drittel der Neuinfektionen sind Impfdurchbrüche. In der vergangenen Woche ließen sich 30 der bestätigten Neuinfektionen auf Urlaubsrückkehrer zurückführen. Insgesamt gab es 212 neue Coronafälle.

Bad Oldesloe | Seit dem Ende der Herbstferien steigen die Infektionszahlen in Stormarn wieder rapide an. In der Zeit vom 19. bis 26. Oktober kamen im Kreis insgesamt 212 Neuinfizierte hinzu. Das sind 75 mehr als in der Vorwoche, wie das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn am Mittwoch, 27. Oktober, mitteilte. Höchste Werte seit dem Shutdown im Mai Der Inzidenzw...

