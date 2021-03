Coronavirus in Stormarn : So ist die Infektions-Situation in Heimen, Unternehmen und Schulen

Im Kreis Stormarn sind mittlerweile 255 Infektionen mit einer Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden.

Bad Oldesloe | Aktuell gibt es mit Stand 17. März nur noch in einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Stormarn bestätigte Coronainfektionen. „Dort sind drei Bewohner positiv getestet worden“, teilte Kreissprecher Michael Drenckhahn mit. 25 Mitarbeiter in Stormarner Betrieben positiv getestet Im Bereich der Unternehmen sind in Stormarn 4 Betriebe von nachgewiesene...

