Insektenhotels in Reinbek : In dieser DRK-Kita werden Kinder zu kleinen Insektenexperten

Insektensterben ist in aller Munde, aber wie dramatisch der Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna wirklich ist, wissen viele Mitmenschen nicht im Detail.

Reinbek | In der Reinbeker DRK-Kita „Sonnenhüpfer“ sind jetzt auch rote Mauerbienen zuhause. Denn die Insekten-Hotels vor der Kita sind um eine weitere Unterkunft erweitert worden. Insektensterben ist in aller Munde, aber wie dramatisch der Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna wirklich ist, wissen viele Mitmenschen nicht im Detail. 75 Prozent der Nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.