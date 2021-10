Tischtennis-Regionalliga Nord : SV Siek verliert überraschend sein Heimspiel gegen TuS Celle

Statt eines geplanten Heimsieges ist der SV Siek vor heimischer Kulisse in der Tischtennis-Regionalliga Nord leer ausgegangen. Die Stormarner unterlagen durchaus überraschend dem kampfstarken TuS Celle mit 3:7.

Siek | Überraschend hat der SV Siek in der Tischtennis-Regionalliga Nord sein zweites Heimspiel gegen den TuS Celle mit 3:7 verloren und fiel mit 2:6 Punkten in der Tabelle auf Rang acht zurück. Siek in der Favoritenrolle Die Sieker waren mit großem Optimismus gegen die Niedersachsen an die Platte gegangen, zumal die Gäste ohne ihren Topspieler Arne Hö...

