Handball-Oberliga der Frauen : Nächste Pleite: Preußen Reinfeld verliert in der Abstiegsrunde auch gegen Slesvig IF

Der SV Preußen Reinfeld hat im letzten Spiel des Jahres 2021 eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. In der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga gingen die Stormarnerinnen auch im Heimspiel gegen Slesvig IF leer aus

Reinfeld | Die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld haben in der Abstiegsrunde die zweite Heim-Niederlage kassiert. Nach dem 22:29 zum Auftakt gegen HT Norderstedt haben die Stormarnerinnen am Samstag, 18. Dezember 2021, auch die Partie gegen Slesvig IF mit 26:28 (15:13) verloren. Weiterlesen: Preußen Reinfeld verliert Auftaktspiel der Abstiegsrun...

