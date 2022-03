Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede erwartet unangenehme Auftaktaufgabe gegen den Oldenburger SV

Eine andere Haltung als im Pokalspiel und eine unangenehme Aufgabe erwartet Denny Skwierczynski, Trainer des SV Eichede, im ersten Oberligaspiel des neuen Jahres am Samstag, 5. März, gegen den Oldenburger SV.

Steinburg | Die Laune vor dem Start in die Restrunde in der Fußball-Oberliga Süd am Samstag, 5. März, gegen den Oldenburger SV könnte besser sein. Im Kreispokal-Viertelfinale, dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause, hat sich der SV Eichede zwar zuletzt gegen Verbandsligist WSV Tangstedt durchgesetzt. Der 6:4 (4:2)-Sieg des Oberliga-Zweiten aber hinterließ e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.