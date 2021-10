Fußball-Verbandsliga Süd-Ost : SV Hamberge beendet Negativserie gegen Eintracht Groß Grönau

Im siebten Anlauf brachte der SV Hamberge in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost den ersten Punkt auf die Habenseite. Gegen TSV Eintracht Groß Grönau aber schien nach zweimaliger Führung auch der erste Sieg nicht unmöglich.

Hamberge | Zum ersten Saisonsieg hat es nicht gereicht, am Ende aber überwog trotz zweimaliger Führung die Erleichterung beim SV Hamberge nach dem ersten Punktgewinn in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost. Nach zuvor sechs Niederlagen in Folge trennten sich die Stormarner von der Eintracht aus Groß Grönau 2:2 (2:1)-Unentschieden. Der Wille, die Negativserie zu b...

