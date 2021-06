Autodiebstahl in Wentorf : 50.000 Euro Jeep gestohlen – Zeugen gesucht

Das Fahrzeug stand am Straßenrand. Offenbar geschah der Diebstahl gegen vier Uhr, als ein Anwohner der Motorgeräusch hören konnte.

Avatar_shz von nie und ots

07. Juni 2021, 13:08 Uhr

Wentorf | Sein Besitzer stellte seinen Jeep Grand Cherokee SRT 8 am Sonntag,6. Juni, an der Straße Lange Asper in Wentorf ab, in der Nacht auf Montag, 7. Juni, hörte ein Anwohner dann gegen vier Uhr, wie der Motor des Fahrzeugs gestartet wurde.

Anschließend war das Fahrzeug mit Ratzeburger Kennzeichen verschwunden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des 50.000 Euro Fahrzeugs geben können.

Die Kripo Ratzeburg hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

„Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Straße Lange Asper in Wentorf wahrgenommen habe, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Hinweise der Polizei

Die Polizei gibt außerdem noch einige Tipps, die gegen Autodiebstahl schützen:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbrett hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Ruediger Kottmann/Polizei-Beratung.de

