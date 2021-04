Wentorf : Kochtopf auf dem Herd vergessen führt zu Feuerwehreinsatz

Einsatz der Feuewehr in Wentorf: in einem Mehrfamilienhaus wurde Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Wentorf | Vergessenes Essen auf der heißen Herdplatte hat am Montagabend einen Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wentorf bei Hamburg ausgelöst. Um 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle Süd (IRLS) alarmiert, dabei war zunächst unklar ob sich noch Menschen in der Wohnung im ...

