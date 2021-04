Nachhaltig einkaufen : Stormarner Unverpackt-Läden sagen Plastikmüll den Kampf an

Um Plastikmüll zu vermeiden, bieten einige Händler in Stormarn ihre Ware unverpackt an.

Bargteheide/Reinfeld/Trittau | 227,5 Kilogramm Verpackungsmaterial schmissen die Deutschen 2018 laut dem Online-Portal Statista in den Müll – und das pro Kopf. Der Coffee to Go-Becher auf dem Weg zur Arbeit, einzeln verpackte Käsescheiben, selbst Obst und Gemüse in Plastik eingeschweißt gehören zu unserem Alltag. Einige Händler in Stormarn haben der Plastikflut allerdings den Kampf...

