Zeugen gesucht : Zigarretten-Diebe brechen in Geschäft in Tangstedt ein

Nachdem in das Geschäft in der Straße Eichholzkoppel eingebrochen wurde, hofft die Polizei jetzt auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

09. August 2021, 14:29 Uhr

Tangstedt | Am Sonnabend,7. August, wurde in Tangstedt (Kreis Stormarn) festgestellt, dass offenbar in das Tabak- und Schreibwarengeschäft in der Straße Eichholzkoppel eingebrochen worden war.

Polizisten der Station in Henstedt-Ulzburg nahmen am Sonnabend entsprechend eine Strafanzeige auf.

Es konnte durch die Ermittler festgestellt werden, dass sich bisher Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatten. Das Ziel ihres Einbruchs war offenbar der Diebstahl von Zigaretten. Wie viele Packungen entwendet wurden, ist bisher unklar.

Kripo Norderstedt sucht Zeugen

Die Kripo Norderstedt hoffe auf Zeugenhinweise. Vor allem lautet die Frage, ob Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht in der Nähe des Geschäfts beobachtet werden konnten.

Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise unter (040)- 528060 an die Kripo Norderstedt zu melden.