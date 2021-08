Stormarner Corona-Hotspot : Über ein Viertel aller Infektionen in Stormarn in einer Gemeinde

Relativ viele Coronainfektionen sind auf eine einzelne Kita-Gruppe zurückzuführen. 25 Prozent aller Neuinfektionen finden im Zusammenhang mit Reiserückkehrern statt.

Bad Oldesloe | Vom 11. bis zum 17. August wurden in Stormarn 122 Neuinfektionen registriert. 25 davon traten in der Gemeinde Oststeinbek auf. Zusammen mit den 14 Fällen der Vorwoche summiert sich das Ganze auf 39 Fälle und somit auf mehr als ein Viertel der kreisweiten 136 nachgewiesen aktuell Infizierten (Stand 17. August). Ausbruch in Oststeinbek auf Kita-Grupp...

