Lockerung der Corona-Regeln : Fünfter Tag mit Corona-Inzidenz von unter 100 in Stormarn erreicht

Kreisverwaltung Stormarn meldet für den 4. Mai die niedrigste Corona-Inzidenz seit dem 6. April. Lockerungen in Aussicht.

Bad Oldesloe | Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Stormarn ist am Dienstag, 4. Mai, laut Gesundheitsamt weiter gesunken und liegt nun den fünften Werktag in Folge unter 100. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 171 Neuinfektionen in Stormarn klinisch bestätigt. Das ergibt eine auf 100.000 Kreisbürger umgerechnete Inzidenz von 70, zugleich der niedr...

