Siek : Zeugen nach Einbruch in einen Golfclub gesucht

Bei einem Einbruch in einen Golfclub in Siek entstand ein Schaden von 3300 Euro. Es werden Zeugen gesucht.

Avatar_shz von ots

06. April 2021, 11:07 Uhr

Siek | Am Ostermontag, 5. April, kam es laut Polizeibericht gegen 0.30 Uhr in der Straße Bültbek in Siek zu einem Einbruch in das Büro eines Golfclubs.

Nach dem bisherigem Erkenntnisstand öffneten unbekannte Täter die Rollläden und ein Fenster zum Büro des Golfclubs gewaltsam. Auf dem Gelände wurde auch ein aufgebrochener Ballautomat festgestellt.

Es wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 3300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe.

Zeugen gesucht

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Golfclubs Ahrensburg/Siek beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0 entgegen.