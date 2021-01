Zeugen in Siek gesucht : Einbrecher scheitern an stabiler Supermarkttür

Ein der Nacht auf Samstag, 23. Januar, haben in Siek Einbrecher versucht in einen Supermarkt einzudringen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Patrick Niemeier

25. Januar 2021, 10:35 Uhr

„Die unbekannten Täter versuchten eine Metalltür im rückwärtigen Bereich des Marktes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten an der Standfestigkeit dieser Tür“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.



Zeugen gesucht

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise zum Ablauf der Tat und zu den Tätern.

„Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in der Nacht, in der Hauptstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? “

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.