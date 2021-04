Tödlicher Arbeitsunfall : Zwölf-Tonnen-Maschine erdrückt Arbeiter in Reinfeld

In Reinfeld ist eine zwölf Tonnen schwere Maschine auf einen Arbeiter gerutscht. Er erlag seinen Verletzungen.

Reinfeld | Um 12.51 Uhr wurde die Feuerwehr Reinfeld am Donnerstag, 8. April, zu einem schweren Arbeitsunfall im Gewerbegebiet am Reinfelder Weddernkamp gerufen. Dort war laut der Rettungskräfe eine zwölf Tonnen schwere Maschine im Rahmen der Anlieferung in ein lokales Unternehmen auf einen Maschinisten gestürzt. Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes ...

