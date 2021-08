Beamte beleidigt und verletzt : Aggressiver Hundebesitzer greift in Reinfeld Polizisten an

Den Reinfelder erwarten jetzt Ermittlungsverfahren aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und der Körperverletzung.

Reinfeld | Dieser zunächst harmlos klingende Einsatz eskalierte komplett. Immer häufiger ist in den vergangenen Monaten von Angriffen auf Polizeibeamte zu hören. Jetzt hat es auch in Reinfeld am Wochenende eine aggressive Attacke auf zwei Beamte gegeben. Hundebesitzer stark alkoholisiert Dabei war der Hintergrund des Einsatzes zunächst relativ harmlos. Pas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.