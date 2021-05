Golf-Fahrerin leicht verletzt : Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall in Lauenburg

Lkw-Fahrer fährt in Lauenburg auf VW Golf auf und hat beim Alkoholtest 2,1 Promille. 29-Jährige leicht verletzt.

Lauenburg | Verkehrsunfall wegen Unachtsamkeit in der Berliner Straße in Lauenburg: Nach Polizeiangaben fuhr am Montag, 17. Mai, gegen 7.30 Uhr ein 61-Jähriger im Sattelzug in Richtung Geesthacht. Eine 29-jährige Golf- Fahrerin vor dem Brummi-Fahrer wollte links auf ein Tankstellengelände fahren und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Starker Alkoholgeruch de...

