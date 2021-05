Feuer in Krüzen : Werkstattwagen und Diplomarbeit verbrennen bei Fahrzeugbrand

Dem betroffenen Handwerker gelang es noch enorm wertvolles Werkzeug in Sicherheit zu bringen.

Krüzen | Feuer-Alarm an der Alten Salzstraße bei Krüzen am Pfingstmontag, 24. Mai. Am Morgen war dort der Werkstattwagen eines Monteurs in Flammen aufgegangen, als dieser damit beschäftigt war, Glasfaserleitungen für den Breitbandausbau zu installieren. Dem Monteur gelang es noch, Spezialwerkzeug im Wert von rund 250.000 Euro aus dem Ford Transit zu bergen ...

