Verdacht auf Gewaltverbrechen : Leiche auf einem Grundstück in Köthel gefunden

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Straße Donnerblock vor Ort. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köthel | In Köthel an der Kreisgrenze zwischen Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg ist am Freitagmorgen, 25. Juni, gegen 7.50 Uhr ein toter Mann auf einem Grundstück gefunden worden. Polizei geht von Kapitalverbrechen aus Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Informationen gibt es Hinweise auf ein Kapitalverbrechen. Dass der Mann e...

