Lokalpolitik in Stormarn : Delingsdorfer Bürgermeisterin Andrea Borchert zurückgetreten

Am Freitag, 7. Mai, trat in Delingsdorf Bürgermeisterin Andrea Borchert von all ihren Ämtern überraschend zurück.

Delingsdorf | Delingsdorfs erste Bürgermeisterin der Dorfgeschichte, Andrea Borchert, ist nach drei Jahren im Amt am Freitag, 7. Mai überraschend zurückgetreten. Dafür seien berufliche und gesundheitliche Gründe ausschlaggebend gewesen, teilte die 54-Jähriger von der Wählergemeinschaft WGD mit. Amtierender Bürgermeister ist aktuell ihr Stellvertreter Timm Schmoo...

