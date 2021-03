Bargteheide : Keine Osterfeuer in der Stadt

Bürgermeisterin Kruse-Gobrecht hat auch private Osterfeuer in Bargteheide untersagt.

Bargteheide | Öffentliche Osterfeuer sind aufgrund der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in diesem Jahr nicht möglich. Keine privaten Osterfeuer in Bargteheide Die Stadt Bargteheide hat sich dazu in Abstimmung mit dem Kreis Stormarn entschieden, dass auch für private Osterfeuer in diesem Jahr keine Genehmigungen erteilt werden. Das Ab...

