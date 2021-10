Nina Warnapp ausgelöst : In Bargteheide brennt es in einer Tiefgarage

Auch die Nins-Warnapp wurde ausgelöst.

Bargteheide | Großeinsatz in Bargteheide. Am Freitagmorgen, 1.Oktober, sind Einsatzkräfte zu einem Feuer in einer Tiefgarage in der Lohe gerufen worden. Facebook Iframe Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Ninawarnapp ausgelöst.Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten..Der Bereich rund um den Einsatzort soll gemieden werden. Die gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.