Vermisster aus Psychiatrie : Bargfeld-Stegener durch fehlende Information verängstigt und sauer

Polizeihubschrauber in der Luft und Gerüchte rund um einen angeblich gewaltätigen Psychiatrie-Patienten. Bürgermeister Andreas Gerckens kritisiert die Informationspolitik von Kliniken und Polizei.

Bargfeld-Stegen | Polizeihubschrauber in der Luft, Streifen auf den Straßen und sogar in Feld- und Wiesenwegen in Bargfeld-Stegen und das bereits seit Freitagnachmittag, 30 Juli. Weiterlesen: Patient aus Psychiatrie in Bargfeld-Stegen vermisst Offizielle Erklärungen dafür blieben zunächst aus. Und das kam bei vielen Dorfbewohnern und auch bei Bürgermeister Andrea...

