Coronavirus in Stormarn : Maskenpflicht auch am Sonntag und verstärkte Kontrollen in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe herrscht jetzt an sieben Tagen Maskenpflicht. Einsatz von Securities für Kontrollen wird geprüft.

Bad Oldesloe | Bisher hatte das Corona-Virus in Bad Oldesloe am Sonntag offenbar frei, wie manche Bürger der Kreisstadt ironisch scherzten. Denn nur an Sonntagen galt in der Fußgängerzone keine Maskenpflicht. Mit Blick auf das besser werdende Wetter, die Lockerungen und das angespannte Infektionsgeschehen in Stormarn (Stand 9. März: Inzidenz 70,4) wurde die Maske...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.