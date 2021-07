Blindgänger in Bad Oldesloe : Evakuierung abgeschlossen – Polizei kontrolliert das Gebiet

Alles zur Entschärfung des Blindgängers in Bad Oldesloe. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

02. Juli 2021, 10:25 Uhr

Bad Oldesloe | In Bad Oldesloe wird am 2. Juli ab 12 Uhr ein Bombenblindgänger in der Grabauer Straße entschärft.

Das Stormarner Tageblatt ist mit mehreren Reportern vor Ort und berichtet. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Die Einsatzkräfte sammeln sich seit dem Morgen bei der Feuerwehr Bad Oldesloe und am Katastrophenschutzzentrum.

9 Uhr: Die Sperrung der Kreuzungen und Straßen rund um das Evakuierungsgebiet hat begonnen. Die Polizei informiert zusätzlich über Lautsprecherdurchsagen. Alle Bewohner des Bereichs sollen bis 10 Uhr den Evakuierungsbereich verlassen haben.

9.30 Uhr: Die Einsatzkräfte haben sich bei der Feuerwehrwache getroffen. Dort findet die Einsatzbesprechung statt. Auch Bürgermeister Jörg Lembke und Kreisbrandmeister Gerd Riemann sind vor Ort.

9.45 Uhr: Auch Senioren- und Pflegeheime müssen evakuiert werden.

10 Uhr: Das Gebiet soll nun komplett evakuiert sein. Die Polizei verschafft sich einen Überblick. Erst wenn sichergestellt ist, dass sich tatsächlich im gesamten Evakuierungsgebiet keine unberechtigten Personen mehr aufhalten, kann die Entschärfung beginnen. Daher gibt es auch nochmal den Appell, sich auf keinen Fall im entsprechenden Bereich aufzuhalten.

10:26 Die Polizei ist nun noch in dem Evakuierungsbereich unterwegs, um festzustellen, ob wirklich alle Häuser und Wohnungen menschenleer sind. Natürlich haben auch Unternehmen - unter anderem Tankstellen in den betroffenen Gebiet - ihren Betrieb eingestellt. Zwei Kindergärten sind heute geschlossen.