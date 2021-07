Corona-Impfung in Stormarn : Kreis erinnert an kurze Warteliste im Impfzentrum Bad Oldesloe

Der Kreis bitter auch erneut darum, Impftermine abzusagen, die man nicht nutzt.

Bad Oldesloe | Wie genau es zu diesem Phänomen kommt, kann aktuell beim Kreis Stormarn nicht zu hunderprozentig geklärt werden. Fakt ist es allerdings, dass das größte Impfzentrum in Stormarn in Bad Oldesloe momentan die kürzeste Warteliste zu verzeichnen hat. Kurzfristige Termine nur in Bad Oldesloe möglich Daran erinnert daher Kreissprecher Gregor Tuscher er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.