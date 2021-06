Verkehr in Bad Oldelsoe : Kreisstadt startet die 24-Stunden-Verkehrszählung

Mit langem Vorlauf und Corona-Verschiebung ist am 10. Juni die Oldesloer Verkehrszählung gestartet.

Bad Oldesloe | Wie viele Busse fahren tatsächlich durch die Hagenstraße? Gibt es wirklich so einen starken Lkw-Verkehr in der Grabauer Straße oder doch schon mehr in der Hamburger Straße? Wie bewegen sich Pkw innerhalb des Ortes? Diese und viele weitere Fragen sollen beantwortet werden, um in der Folge ein Verkehrskonzept für Bad Oldesloe zu erstellen. Daher wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.