Stichwahl in Ahrensburg : Schreitmüller gegen Boege: Der Wahlkampf hat bereits begonnen

Klar vorne liegt nach dem ersten Wahlgang der derzeitige Verwaltungschef der Gemeinde Barsbüttel, Thomas Schreitmüller. Dass er 8696 Stimmen für sich gewinnen konnte, sei ein „gutes Ergebnis“.

Ahrensburg | Der Bürgermeisterwahlkampf in Ahrensburg geht in die zweite Runde: Thomas Schreitmüller und Eckart Boege werden in den kommenden drei Wochen erneut um die Gunst der Ahrensburger kämpfen müssen. Denn für keinen der beiden hat es im ersten Wahlgang gereicht: Schreitmüller (parteilos, von der CDU nominiert) erreichte 42,4 Prozent, Boege (SPD) kam auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.