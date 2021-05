Ahrensburg : 14 Meter lange Motor-Yacht geht in Flammen auf

In Ahrensburg ist am Mittwoch eine Motoryacht in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg löste Vollalarm.

Ahrensburg | Meterhohe Flammen und dichter Rauch standen am späten Mittwochabend,5.Mai, über dem Gewerbegebiet Beimoor Süd in Ahrensburg. Dort geriet in der Straße Doktor-Flögel-Straße auf einem Firmengelände aus bisher noch vollkommen unbekannter Ursache die 14 Meter lange und drei Meter breite Motoryacht „Running Three“ in Brand. Bootstraum ging in Flammen...

